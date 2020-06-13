Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB'den bomba açıklama

HALİÇ'te denizin renginin kahverengi olması 'eski günlerine mi dönüyor' sorusunu gündeme getirdi. İBB ise olayın kirlilikten değil yaşanan alg patlamasından olduğunu belirtti.

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Haliç'in Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinde deniz suyunun renginin kahverengiye dönüştüğü görüldü. Haliç'le ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deniz suyunun kahverengi olmasını kirliliğe değil yaşanan alg patlamasına bağladı. Açıklamada 2-3 hafta içerisinde Haliç'in eski günlerine döneceğini belirtildi.

"2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecek"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Haliç'teki kızıl rengin sebebinin fitoplankton patlaması olduğu, kirlilik olmadığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

Fitoplanktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük çoğunluğu alglerden (yosunlardan) oluşur. Bu sebeple karbondioksit, güneş ışığı ve belirli minerallere (nitrat, fosfat, kalsiyum, silikat, demir vb.) ihtiyaç duyarlar. Normalde suda çözünmüş karbondioksit belirli oranlarda bulunur.

Bazı dönemlerde akıntılar deniz dibindeki besin ve mineralleri su yüzeyine doğru çıkarır. Havaların ısınması ile güneş ışığı ve besin bolluğu fitoplanktonların çok hızlı artarak 'alg patlaması' dediğimiz olayı meydana getirir. Ancak mineraller hızla tüketildiği için fitoplanktonlarda yavaş yavaş ölecekler ve tahminen 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir.