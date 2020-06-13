Meclis kürsüsü ortaya taşınıyor pusula ile oy kullanma tarihe karışıyor

İktidar milletvekillerinin sıralarına yakın olduğu için sözlü sataşma ve hatta kavgalara zemin hazırladığı savunulan kürsü, Başkanlık Divanı’nın önüne, salonun ortasına alınacak. Ayrıca pusula ile oy kullanma tarihe karışıyor.

Abone ol

TBMM’de bir yıldır sürdürülen teknolojik ve bina altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, projelerin hayata geçirilmesini yakından takip ederken, Genel Kurul’da da önemli değişiklikler planlanıyor. Bunların başında Başkanlık Divanı’nın solunda konumlanan milletvekili kürsüsünün yerinin değiştirilmesi geliyor.

Sözlü tartışmalara yol açıyordu

Milliyet'te yer alan habere göre; Genel Kurul salonunda hatip kürsüsünün yeri yıllardır tartışma konusuydu. Kürsünün AK Parti sıralarına yakın olmasının sakınca yarattığını dile getiren muhalefet partileri, laf atma ve sataşmaların konuşmacının insicamını bozduğunu, sözlü tartışmalara yol açtığını hatta bu tartışmaların boyutlanarak kavgalara neden olduğunu savunarak, kürsünün yerinin değiştirilmesini istiyordu.

Milletvekili konuşmacı kürsüsü ortaya çekilecek

Önceki hafta içinde mimar ve mühendislerden oluşan proje grupları Genel Kurul salonunda inceleme yaptı. Oldukça gizli sürdürülen çalışma çerçevesinde, salonun yeni dizaynı için çalışmalara, projenin yetiştirilmesi halinde Meclis’in yaz tatiline girmesinin hemen ardından başlanacağı belirtiliyor. Milletvekili konuşmacı kürsüsü ortaya çekilmesi ile halen orta kısımda bulunan tutanakçıların bölümü de yeni projedeki yerini alacak.

Elektronik ses ve oylama sistemi yenileniyor

Milletvekillerinin gergin geçen görüşmelerde protesto amacıyla sıra kapaklarına vurmaları ve çekmeceleri ses çıkarmak için sert şekilde açıp kapatmaları nedeniyle bozulan Genel Kurul’un elektronik ses ve oylama sistemi de son teknoloji ile yenilenecek.

Yüz tanıma sistemi

Meclis tatile girdiğinde gerçekleştirilecek proje ile sisteme giremeyen milletvekillerinin, “pusula ile oy kullanmaları” tarihe karışacak. Yeni sistemde özellikle engelli vekiller için, “yüz tanıma” ve “şifreli” oylama sistemi devreye sokulacak. Güvenlik gerekçesiyle Savunma Sanayii Başkanlığı’nın ihalesini yapacağı bu proje için ilk aşamada 39 milyon TL ödenek ayrıldı. Maliyetin kalan bölümü için de önümüzdeki yıl Meclis bütçesine ödenek konulacak.