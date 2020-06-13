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İlhan Palut: Takımım hayal kırıklığına uğrattı

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor mağlubiyeti için ''Takımımın sahadaki görüntüsü herkesle beraber beni de büyük hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

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Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor karşılaşmasında takımının sahadaki görüntüsünün kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını bildirdi.

Palut, sahalarında 3-1 mağlup oldukları Trabzonspor karşılaşmasına ilişkin kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, lige verilen aranın ardından ritim konusunda ideal seviyede olamayacaklarını öngördüklerini ancak bu kadar kötü bir oyun başlangıcı beklemediklerini belirtti.

Rakiplerinin 11 kişi oynadığı süre boyunca çok fazla pozisyon bulduğunu anımsatan Palut, bunlardan sadece birinin gol olmasının kendilerine oyuna tutunma umudu verdiğini aktardı.  

İkinci yarıda topa sahip olduklarını ancak rakibin istekli görüntüsüyle iyi savunma yaptığını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Maç boyunca devam eden bireysel hatalarımız ve sahadaki isteksiz görüntümüz, eksik olmasına rağmen rakibimize cesaret verdi. Takımımın sahadaki görüntüsü herkesle beraber beni de büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bu maç geride kaldı şu an yapmamız gereken Süper Lig'te mücadele etmeden, saha içerisinde istekli bir görüntü çizmeden maç kazanmanın mümkün olmadığının farkına vararak, bundan dersler çıkarmak."

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