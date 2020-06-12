Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Nermin Yumuşak'ı boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra polise teslim olan İbrahim Yumuşak, adliyeye sevk edildi

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 2 çocuk annesi Nermin Yumuşak (39), boşanma davası açtığı eşi İbrahim Yumuşak (41) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü.

Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Elif Sokak'ta, bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana gelen olayda; Nermin Yumuşak, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi İbrahim Yumuşak'a boşanma davası açıp 2 çocuğu ile evi terk etti.

Çocukları da alıp memleketine gitti

Başka bir ev kiralayıp yaşamaya başlayan Yumuşak, koronavirüs salgını nedeniyle okullardaki eğitime ara verilince çocuklarını da alıp Kastamonu'daki ailesinin yanına gitti. Normalleşme süreci ile birlikte Çerkezköy'e dönen Nermin Yumuşak, 2 gün önce çocuklarını yeniden Kastamonu'daki ailesinin yanına gönderdi.

Eşinin boğazını kesip polise teslim oldu

Eşinin yalnız olduğunu öğrenen İbrahim Yumuşak, bugün saat 09.00 sıralarında, Nermin Yumuşak'ın evine gitti. Ancak çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada İbrahim Yumuşak, yanında getirdiği bıçakla, eşinin boğazını kesti, ardından da Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşini öldürdüğünü söyledi.

"Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım"

Çerkezköy ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Nermin Yumuşak'ı boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra polise teslim olan İbrahim Yumuşak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde eşiyle yaklaşık 9 aydır ayrı olduklarını belirten İbrahim Yumuşak, "Barışmak için eve gittim. Benimle barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım" dediği öğrenildi.

Yumuşak, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanarak cezaevine konuldu.