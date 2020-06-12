HABER /  SAĞLIK
ADV Olmak istediğin yerde İzmir'in kalbinde!
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Prof. Levent Akın 'sıcak virüsün etkisini kırıyor' iddiasına Diyarbakır'ı örnek gösterdi

Herkesin doğru bildiği bir yanlışı düzelten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Levent Akın, 'sıcak virüsün etkisini kırıyor' iddiasının Diyarbakır'daki vaka artışlarıyla yalanlanmış olduğunu kaydetti.

Abone ol

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Prof. Akın, "Demek ki sıcak virüsün yayılmasını engellemiyormuş. Eğer engellemiş olsaydı Diyarbakır’daki bu vakalarla karşılaşılmazdı" ifadelerini kullandı.

Rakamların kaygı verecek gösterge sunmadığını belirten Prof. Akın, “Diyarbakır bölgesindeki sıkıntı en fazla bir hafta daha sürer” diye konuştu.

"Ankara'da yükseliyor, İstanbul'da düşüş var"

Prof. Akın’ın ayrıca, Ankara'daki vaka artışının dikkat çekici olduğunu vurguladı. Vaka sayısının, görselle edinilen algıyı tekzip ettiğini, belirten Akın şunları söyledi: 

- Ankara’da tedbirler gevşedi ve hemen yükselme görülmeye başlandı. Kalabalığın yoğun olduğu kent merkezindeki bölgelerde yükselme var. Çevre ilçeler ile merkezdeki kuzey ilçelerde o denli değil ama Ankara’da merkezde yükselme olduğunu görüyoruz.

- İstanbul'daki enfekte sayılarında ise azalma var. Eğer asker uğurlamaları, Moda Parkı'ndaki görüntüleri tekrar ederse İstanbul’da da sıkıntımız artar. Asker uğurlama ve Moda’nın sonucunu 10 gün sonra görürüz.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da toplu cuma namazı kılanlar böyle görüntülendi! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Haziran ayı başında salgın bitecek' diyenleri eleştirdi
Ali Babacan'dan Türkiye'yi sallayacak erken seçi açıklaması! İşte seçim tarihi
İstanbul merkezli 8 ilde ByLock operasyonu
İBB’den 5 bin yeni taksi plakası çalışması! 3 vardiya halinde çalışacaklar
Samsun'da sapıklığın dikalası! Ambulansla götürülürken hemşireyi taciz etti
Vaka sayısı arttı! Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi
ÖNCEKİ HABERLER
Hacamat günleri haziran takvimi 2020 hangi günler yapılır?
Bursa'da saniyelere karşı ölüm kalım savaşı kadın yolcu kalp krizi geçirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi koronaya yakalandı
Hüda Kaya kimdir aslen nereli Hüda Kaya eşi ve çocukları kimdir?
Hafter'e bir darbe de müttefiklerinden geldi
Büyükçekmece su kesintisi 12 Haziran sular kaçta gelecek?
Yorumlar