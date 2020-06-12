Prof. Levent Akın 'sıcak virüsün etkisini kırıyor' iddiasına Diyarbakır'ı örnek gösterdi

Herkesin doğru bildiği bir yanlışı düzelten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Levent Akın, 'sıcak virüsün etkisini kırıyor' iddiasının Diyarbakır'daki vaka artışlarıyla yalanlanmış olduğunu kaydetti.

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Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Prof. Akın, "Demek ki sıcak virüsün yayılmasını engellemiyormuş. Eğer engellemiş olsaydı Diyarbakır’daki bu vakalarla karşılaşılmazdı" ifadelerini kullandı.

Rakamların kaygı verecek gösterge sunmadığını belirten Prof. Akın, “Diyarbakır bölgesindeki sıkıntı en fazla bir hafta daha sürer” diye konuştu.

"Ankara'da yükseliyor, İstanbul'da düşüş var"

Prof. Akın’ın ayrıca, Ankara'daki vaka artışının dikkat çekici olduğunu vurguladı. Vaka sayısının, görselle edinilen algıyı tekzip ettiğini, belirten Akın şunları söyledi:

- Ankara’da tedbirler gevşedi ve hemen yükselme görülmeye başlandı. Kalabalığın yoğun olduğu kent merkezindeki bölgelerde yükselme var. Çevre ilçeler ile merkezdeki kuzey ilçelerde o denli değil ama Ankara’da merkezde yükselme olduğunu görüyoruz.

- İstanbul'daki enfekte sayılarında ise azalma var. Eğer asker uğurlamaları, Moda Parkı'ndaki görüntüleri tekrar ederse İstanbul’da da sıkıntımız artar. Asker uğurlama ve Moda’nın sonucunu 10 gün sonra görürüz.

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