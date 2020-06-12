HABER /  GALATASARAY
ADV Olmak istediğin yerde İzmir'in kalbinde!
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Anadolu Ajansı

Galatasaray Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı. 

Abone ol

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşma öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara Medical Park ve Liv Hospital'da gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testlerinin sonuçlandığı ve testlerin negatif çıktığı bildirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
12 Haziran Türkiye'deki koronavirüsü vaka ve ölü sayısı
Polisin İzmir’de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Buenos Aires’te yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması
Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı
Can Dündar hakkında villasının kaçak bölümlerinden yakalama kararı
Lufthansa Group Türkiye uçuşları temmuz itibariyle tekrar başlıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (11'ler belli oldu)
Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (11'ler belli oldu)
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
MHRS tahlil sonucu sorgulama ekranı TC ile giriş ekranı
'Sağlıklı Ev'lere talep patladı!
Hüda Kaya ne dedi Diyanet açıklaması Meclis'te gündem oldu
Yorumlar