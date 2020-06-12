Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak

İran, Güney Kore'deki 9 milyar doları istiyor

Fransa Ruanda soykırımı ile yüzleşiyor! Cumhurbaşkanı Mitterand'ın arşivleri açılacak

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni Ayasofya açıklaması: Bu gündem değil başka sorunlarımız var