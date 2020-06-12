Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı

Maçka Parkı'nda doktor Süleyman Dönmezler'i ağır yaralayan zanlı Emrah D. hakkında nöbetçi savcılık tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmez'i yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Emrah D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Müracaat savcılığınca ifadesi alınan şüpheli Emrah D. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Emrah. D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yaralanan doktorun fotoğrafı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Şişli Maçka Parkı'nda dün akşam 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistan olan Süleyman Dönmezler, Emrah D'nin kırık bira şişesiyle saldırması sonucu ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan Emrah D., Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin "kasten yaralama" suçundan 5, "mala zarar verme" suçundan 1 ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 1 kaydının olduğu belirtilmişti.