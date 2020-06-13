Fenerbahçe Kayserispor maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe 3 ay sonra yeniden sahaya çıktı. Rakip, ligde kalma savaşı veren Kayserispor'du. Tahir Karapınar yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe, yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynadığı maçta galibiyeti son dakikalarda gelen gollerle elde etti. 59'da Mensah'ın füzesiyle geriye düşen Fenerbahçe, 87'de Muriç'in penaltısıyla eşitliği yakaladı, 88'de Gustavo'nun usta işi golüyle 3 puana uzandı.

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Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı ve yenik duruma düştüğü karşılaşmada sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından 43 puana yükselen Fenerbahçe, 7. sıradaki yerini korudu. Son sırada bulunan Kayserispor ise 22 puanla ateş hattında kaldı.

İlk dakika içinde savunmanın hatasıyla rakip ceza sahası dışında topla buluşan ve şık bir çalımla içeri giren Ozan'ın çaprazdan şutunda top direk dibinden auta çıktı.

14. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Rakibine müdahalesi sebebiyle Ozan Tufan hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceleyen Karaoğlan, Ozan Tufan'ın sarı kartını iptal etti ve milli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

19. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla rakibinden sıyrılan Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip yarı sahanın ortalarından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Mehmet Ekici'nin etkili ortasında kimsenin dokunamadığı topu kaleci Lung, son anda çeldi. Devamında Mevlüt Erdinç'in önünde kalan topa bu oyuncunun tek vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

45+2. dakikada uzak mesafeden kaleyi cepheden gören bir bölgeden Luiz Gustavo'nun sert vuruşunda top önce kaleci Lung'a ardından direğe çarparak oyun alanına döndü.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

49. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında ceza yayı dışında rakibinden sıyrılan Kravets'in şutunda kaleci Altay topu kontrol etti.

59. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Ceza yayı önünde kendisine yapılan faul sonrasında topun başına geçen Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak ağlara gitti: 0-1.

77. dakikada Hes Kablo Kayserispor üst üste 2 pozisyondan yararlanamadı. Hasan Hüseyin Acar'ın pasında ceza sahasında savunma arkasına sarkan Mesanovic'in vuruşunda kaleci Altay topu oyun alanına çeldi. Pozisyonun devamında Djedje'nin pasında ceza sahasında karşı karşıya gelen Mensah'ın şutunda kaleci Altay top kornere çeldi.

78. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın etkili ortasında arka direkte iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda kaleci Altay topu kontrol etti.

86. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza alanı önünde aldığı topla soldan içeriye hareketlenen Emre Belözoğlu'nun ortasında savunmada Situm'un eline çarpan topta hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada topun başına geçen Muric'in penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

88. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Yayın önünde topla buluşan Luiz Gustavo'nun kaleyi cepheden gören noktadan etkili vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe: 2 - 1 :Kayserispor

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Deniz Türüç, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 64 Vedat Muric), Mehmet Ekici (Dk. 79 Emre Belözoğlu), Rodrigues (Dk. 79 Tolga Ciğerci), Mevlüt Erdinç (Dk. 72 Zajc)

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 90+1 Enver Cenk Şahin), Kravets (Dk. 81 Situm)

Goller: Dk. 59 Mensah (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 87 Muric (Penaltıdan), Dk. 88 Luiz Gustavo (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 14 Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 15 Emre Belözoğlu (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe), Dk. 78 Sapunaru, Dk. 82 Mensah (Hes Kablo Kayserispor)