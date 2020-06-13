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Varank'tan Babacan'a twitter tepkisi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'ın kapattığı hesaplar için "Utanç verici" ifadesini kullanan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babaca'a tepki gösterdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'ın kapattığı hesaplar üzerinden yorum yapan Ali Babacan'a yüklendi. Varank, Babacan için "Asıl utanç PKK ve FETÖ'yü kollayan Twitter'ın yanında durmaktır" diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter'ın bugün kapattığı hesaplar için "Utanç verici bir haber" değerlendirmesinde bulunarak gazeteye verdiği röportajı paylaştı.

Varank'tan Babacan'a tepki

Babacan'ın paylaşımına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tepki geldi. Babacan'ın paylaşımını utanç verici olarak nitelendiren Varank, "Meraklısı gidip yabancı şirketlere biat edebilir" ifadesini kullandı.

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