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Malatya'da iki yük treni çarpıştı ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde iki yük treni çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Trenlerin altında kalan kişi olup olmadığının belirlenmesine çalışılıyor.

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Battalgazi ilçesine Kemerköprü Mahallesi yakınlarında tren kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Ölü ve yaralılar var
Bölgeye giden ekipler iki yük treninin çarpıştığını belirledi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çalışma başlatıldı
Bu arada, trenlerin altında kalan kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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