Kıskançlık krizine girdi pusu kurup yüzüne kezzap attı

YUNANİSTAN’daki kezzap olayının faili yakalandı. İoanna’nın yüzüne kezzap atan kişinin, kıskançlık krizine giren Efi adında tanıdığı bir kadın olduğu ortaya çıktı. Sebebi ise kıskançlık.

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Yunan kamuoyunu yaklaşık 1 aydır meşgul eden İoanna adlı 34 yaşındaki kadının yüzüne kezzap fırlatılması olayı aydınlandı.

Hürriyet'in haberine göre; suratı yüzde 93, bedeni ise yüzde 33 oranında yanan, sigorta şirketi çalışanı İoanna’ya 12 Mayıs’ta başkent Atina’nın Kalithea semtinde işyerinin bulunduğu binanın girişinde kezzap fırlatıp kaçan kişinin 35 yaşındaki Efi adlı tanıdığı olduğu ortaya çıktı.

Fotoğrafı beğendi diye çılgına döndü

Olayda adı geçen kişilerin soyadlarını gizli tutan Yunan polisine göre Efi, 40 yaşındaki sevgilisinin 2 yıl önce İoanna’nın sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraflarına ‘beğendim’ (like) işareti gönderdiğini tespit edince şüphelenmeye başladı. Bir süre önce de sevgilisinin İoanna’ya ‘arkadaşlık isteği’ gönderdiğini ve mesajlar attığını öğrenince kıskançlıktan çılgına döndü.

Pusu kurdu yüzüne kezzap attı

İoanna’nın çalıştığı sigorta şirketinin girişinde pusu kuran Efi, kadının yüzüne kezzap attıktan sonra kaçtı. Yunan polisi, halen hastanede peş peşe estetik ameliyatlar geçiren İoanna’nın ifadesine dayanarak 5 şüpheliyi takibe aldı.

Telefon kartı ele verdi

Saldırı günü şüphelilerden dördünün cep telefonlarının açık, Efi’nin ise kapalı olduğunu belirledi. Sevgilisi sosyal medyada “like” yaptığı için kıskançlıktan İoanna’ya kezzap fırlatan Efi’yi, saldırı günü taksi çağırmak için kullandığı telefon kartı da ele verdi. Gözaltına alınan ve salı günü savcıya ifade verecek olan Efi, suçlamaları reddetti.

Kıskançlık krizi

Efi’nin sevgilisinin sosyal medyada İoanna’yı ‘beğen’mesi ve ardından arkadaşlık teklifi göndermesi üzerine kıskançlık krizine girdiği belirtiliyor.