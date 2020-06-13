Emre Belözoğlu futbolu bırakıyor! Tarih bile verdi

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakmayı planladığını açıkladı.

Abone ol

Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde 7 maç sonra kazandı. Karşılaşmanın 79. dakikasında oyuna giren Emre Belözoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''7 hafta sonra futbol büyük ihtimalle benim için bitecek''

Aktif olarak futbol oynayan en yaşlı oyuncu unvanını egale etmesine değinen 1980 doğumlu futbolcu "7 hafta sonra futbol büyük ihtimalle benim için bitecek. 7-8 yaşında ne hissediyorsam bugün de aynı şeyi hissediyorum. Benim için zor bir karar olacak. Belki böyle bir rekor kırmak nasip olsa da futbolu bırakmak kolay değil. Elimden gelse 50-60 yaşıma kadar oynarım. Kariyerim adına önemli işler yaptım. Futboldan sonra da iyi şeyler yapacağıma inanıyorum. Oğlum Ömer Akif biraz üzülecek ama gençlere de destek olmak adına doğru bir karar olacak. Keşke Avrupa Şampiyonası'na gidip bıraksaydım ama nasip değilmiş. Sezon sonunda inşallah futbola mutlu veda edeceğim" ifadelerini kullandı.

''Maçı hiç bırakmadık''

Maçı değerlendiren Emre Belözoğlu, "Ligde uzun bir süredir galip gelemiyorduk. Aslında sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmış ve taraftarın beklediği şampiyonluk için ciddi bir duruş gerçekleştirmiştik. Bugün son 2-3 haftadır süregelen kırmızı kart tekrarladı. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Maçı hiç bırakmadık. 10 kişi olmamıza rağmen kazanmayı hak ettik. Lig bütün takımlar için zor geçecek. Bütün futbolcu kardeşlerime, arkadaşlarıma tüm görev yapan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bugün kazandık, kaybedebilirdik" dedi.

''Futboldan sonra da elimden gelen her şeyi yapacağım''

Tahir Karapınar'ın göreve başlaması ve yeni yapılanma ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Emre Belözoğlu "Sayın başkanımız önderliğinde yönetim elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu büyük çınarı limana yanaştırmak için çalışıyorlar. Kendi adıma Fenerbahçelilere şunu söylerim. Emre Belözoğlu olarak kendimi burada hep değerli hissettim. Futboldan sonra da elimden gelen her şeyi yapacağım. Galip geldiğimizde belki ailelerimiz mutlu oluyor ancak Fenerbahçelilerin galibiyet sonrası sabah işlerine mutlu gitmeleri önemli. Futboldan sonra da benden ne istenirse bu kulüp için elimden geleni yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

''Fenerbahçe'den sonra Başakşehir yer alıyor''

"Oğlun Ömer Akif'in hangi takımı tutmasını istersin?" sorusuna da yanıt veren Emre Belözoğlu "Ömer Akif, Göksel Başkan (Gümüşdağ) sevgisinden dolayı hala yüzde 50-50 Başakşehir'i tutuyor. Benim de gönlümde Fenerbahçe'den sonra Başakşehir yer alıyor. Oğlumun kararlarına saygı duyuyorum ama Fenerbahçeli olmasını isterim" yanıtını verdi.