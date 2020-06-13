Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Başkan Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı haberlerini yalanladı.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığına dair çıkan haberlerin asılsız olduğu öğrenildi. Çeşitli ameliyatlar geçiren Mustafa Cengiz'in şu anda evinde olduğu ve sağlıklı olduğu bildirildi.

''Başkanın durumu iyi evinde dinleniyor''

Sarı-kırmızılıların Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir" denildi.