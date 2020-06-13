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Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Yerlikaya Vakıfbank yönetim kuruluna atandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinin yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcılığı da yapan milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinin yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcılığı yapan, spor bölümü mezunu Yerlikaya bankaya bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Borsaya yapılan bildirime göre Vakıfbank'ta kamu görevi bulunan yönetim kurulu üyeleri aylık 12 bin 530 TL maaş alıyor.

Türk sporunu temsil etmişti

Yerlikaya aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevini de yürütüyor. Yerlikaya güreş sporunda yıllarca Türkiye'yi başarıyla temsil etmişti.

Öte yandan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel sekreteri ve ekonomi yazarı Kerem Alkin de Halkbank yönetim kuruluna seçildi.

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