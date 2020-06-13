Ozan Tufan Trabzonspor maçında yok

Aydın'da eşini öldüren emekli astsubay intihar etti

Meclis kürsüsü ortaya taşınıyor pusula ile oy kullanma tarihe karışıyor

CHP'de Orhan Sarıbal'ın sekreteri koronaya yakalandı Kılıçdaroğlu ile de görüşmüş

Emre Belözoğlu futbolu bırakıyor! Tarih bile verdi

Malatya'da iki yük treni çarpıştı ölü ve yaralılar var