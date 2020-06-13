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Ozan Tufan Trabzonspor maçında yok

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1 yendiği maçta kırmızı kart gören Ozan Tufan, Trabzonspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

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Fenerbahçe, mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı Kayserispor karşılaşmasının ilk dakikalarında şok yaşadı.

Sarı-lacivertli takımda, rakibinin bileğine arkadan basan Ozan Tufan önce sarı kart gördü. Hakem Atilla Karaoğlan'ın VAR incelemesi sonrasında ise 14. dakikada direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe'yi 10 kişi bırakan milli futbolcu, aynı zamanda 16 Haziran Salı günü Trabzonspor'a karşı oynanacak kritik kupa maçında forma giyemeyecek.

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti.

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