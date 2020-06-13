Süleyman Soylu Twitter'da duyurdu: Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 kg patlayıcıyı Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li teröristin Şanlıurfa Akçakale’de yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, terör örgütü YPG'nin Türkiye'deki olası kanlı eyleminin önlendiğini duyurdu.

"Yine dikkat, yine takip"

Soylu Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda "Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı.. Yine dikkat, yine takip... Teşekkürler Türk Polisi" ifadelerine yer verdi. Soylu, ayrıca teröristin fotoğrafını da paylaştı.