Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden 2.5 ay sonra 2016 ekim ayı başında Bakanlar Kurulu'nda yaptığı konuşmayı köşesine taşıdı ve hedeflerin gerçekleştiğini yazdı.

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TSK Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerince Akdeniz'in uluslararası sularında açık deniz eğitimi yapıldı. 2 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen göreve, 17 uçak ile 8 fırkateyn ve korvet katıldı.

Yankı uyandıran eğitim ve dış politakadaki Türkiye'nin hamleleri Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet'in gündemindeydi. "Erdoğan’ın 44 ay önce koyduğu hedef gerçekleşiyor mu?" başlıklı köşesinde Erdoğan'ın o konuşmasını aktardı:

"Arkadaşlar, Türkiye artık bu noktada kalamaz"

"2016 Ekim başında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine üyelerine hitaben şöyle bir konuşma yapmıştı:

-Arkadaşlar, Türkiye artık bu noktada kalamaz. Statüko bir şekilde değişecek.

-Ya ileri hamlelerle atılım yapıp kazanacağız.

-Ya da küçülmeye mahkum olacağız.

-Ben ileri hamleler yapmaya hazırım.

Fırat Kalkanı'nın devam ettiği günlerdi

Bu konuşmanın 15 Temmuz darbe girişiminin 2,5 ay sonrası, Suriye’nin kuzeyine yönelik ilk sınır ötesi operasyon olan Fırat Kalkanı’nın devam ettiği günlerde geldiğine dikkat çeken yazar, bu sözlerin 15 Temmuz sonrası Türkiye’sinin ‘yeni ruhunu’ temsil ettiğini yazdı.

PKK kıpırdayamaz hale geldi

Terörü kaynağında kurutma stratejisinin ilerleyen dönemlerde başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini ve PKK militanlarının bulundukları yerlerde kıpırdayamaz hale geldiğini belirten Acet, son olarak Akdeniz'de TSK'nın gövde gösterisine değinerek yazısına şöyle devam etti:

Akdeniz'de gövde gösterisi ve Libya

"Akdeniz’deki bu gövde gösterisinin Libya’daki son gelişmelerin, yani Türkiye destekli hükümet güçlerinin kazanımlarının üzerine geldiğini de ayrıca not etmiş olalım.

Belli ki bu kazanımları kalıcı hale getirmek, Libya’nın meşru hükümeti ile işbirliği kanallarını daha da büyütmek ve Akdeniz için verilen mücadelede etkin bir pozisyon almak gibi hedefler söz konusu.

Libya hikayesinin geçen yıl, kırılması çok zor görünen bir kuşatma ortamında Serrac hükümetinin Ankara’dan yardım talep etmesi ile başladığını biliyoruz.

O şartlarda işleri tersine çevirebilmek için o dönemde Erdoğan’ın koyduğu gibi sağlam bir irade gerekiyordu.

Geçen hafta Ankara’ya gelen Libya Başbakanı Serrac’ın dediği gibi o cesaret gösterildi ve gelinen nokta itibarıyla başta darbeci general Hafter ve destekçileri olmak üzere bütün dünya, şaşkınlık içerisinde kalarak bu geri dönüşe tanıklık etti.

TSK’nın dün Akdeniz’in uluslararası sularında yaptığı tatbikat, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 44 ay önce ortaya koyduğu hedefle örtüşüyor."

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