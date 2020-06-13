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İmaj değiştiren Demirtaş'tan 'gizli ittifak' açıklaması: İttifakın bir parçası değiliz

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

İmaj değiştiren eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, fotoğrafını paylaşarak gündem yaratan açıklamalara imza attı. Son dönemdeki 'gizli ittifak' tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "HDP, Millet İttifakı'nın bir parçası değildir." ifadelerini kullandı.

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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan sakal bıraktığı yeni bir fotoğrafını paylaşarak açıklama yaptı.

Demirtaş, "HDP’yi “düşman gibi” görmek yerine HDP ile diyalog kurmayı denerseniz tüm Türkiye için en hayırlısı bu olacaktır." dedi.

Demirtaş, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"HDP tek taraflı destekleme kararı verdi"

Parti yetkililerimiz en üst düzeyde, sürekli demokrasi ittifakı çağrısı yapıyorlar, ancak bu çağrı ısrarla çarpıtılıyor. Dolayısıyla net olarak ifade etmekte yarar var. HDP, yerel seçimlerde CHP veya İYİ Parti ile açık veya gizli hiçbir şekilde ittifak yapmamıştır.

Sadece bazı kritik büyükşehirlerde, demokrasinin gelişmesi amacıyla, tek taraflı olarak CHP adaylarının desteklenmesi kararı almıştır.

"HDP, Millet İttifakının bir parçası değildir"

Geri kalan bütün seçim bölgelerinde, CHP ve İYİ Parti dahil olmak üzere tüm partilere karşı HDP seçim yarışına kendi adaylarıyla girmiştir. HDP, Millet İttifakının bir parçası değildir. HDP‘nin demokrasi ittifakı çağrısı bir seçim iş birliği değil, demokrasi ilkeleri etrafında aydınlık bir gelecek yaratmak için ortak akıl çağrısıdır.

"Düşman gibi' görmek yerine diyalog kurmayı denerseniz..."

HDP, şiddet dahil tüm sorunlarımızı siyaset yoluyla ve barışçıl yöntemlerle çözmek için vardır. Kürt sorunundan ekonomiye, adaletsizlikten umutsuzluğa, ötekileştirmeye kadar her sorunu ortak akılla çözmek için bu çağrıları yapmaktadır. HDP gücünü sadece halktan alır ve sadece halka hesap verir. Bu nedenle saldırılarla ve baskılarla HDP’yi asla geriletemezsiniz. HDP’yi “düşman gibi” görmek yerine HDP ile diyalog kurmayı denerseniz tüm Türkiye için en hayırlısı bu olacaktır.

Ve elbette HDP olarak bizler de eksikliklerimizi, hatalarımızı samimiyetle tespit ederek kendimizi, amaçlarımızı, çözüm önerilerimizi tüm Türkiye toplumuna en açık şekilde anlatabilmeliyiz.

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