Dünyada Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 425 bini aştı

Dünya genelinde Koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 428 bine yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 3,9 milyona ulaştı.

Abone ol

Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de vaka sayısı 2 milyon 100 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 116 bin 831, iyileşenlerin sayısı ise 841 bin 936 oldu.

Salgının merkez üssü

Salgının Güney Amerika'daki merkezi Brezilya'da ise Covid-19 nedeniyle son 24 saatte bin 239 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkedeki can kaybı 41 bin 901, vaka sayısı ise 829 bin 902 oldu. İyileşenlerin sayısı da 427 bin 601'e yükseldi. Sao Paulo eyalet yönetimi, biyolojik araştırma merkezi Butantan Enstitüsünün Çin'deki Sinovac Biotech laboratuvarıyla deneysel bir aşı geliştirmek için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Britanya'daki vaka sayısı 292 bin 950'ye, can kaybı da 41 bin 481'e çıktı.

İtalya'daki can kaybı 34 bin 223, vaka sayısı ise 236 bin 305 olarak açıklanırken, iyileşen sayısı 173 bin 85'e yükseldi.

Başbakan Giuseppe Conte, salgının ilk döneminde kuzeydeki iki beldede karantina tedbirlerinin alınmasında geç kalınıp kalınmadığı konusunda Bergamo savcılarına ifade verdi.

Fransa'da ölüm sayısı 30 bine yaklaştı

Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 374'e, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 156 bin 287'ye ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 572 olarak açıklandı.

Malezya'da, Covid-19 salgınının ekonomik etkileri nedeniyle yaklaşık 2 bin restoran ve kafenin kepenk kapattığı bildirildi.

Vaka sayısının yeniden yükseldiği İran'da son 24 saatte 2 bin 369 yeni vaka tespit edildi. Toplam can kaybı 8 bin 659'a, vaka sayısı ise 182 bin 545'e çıktı.