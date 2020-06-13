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Fenerbahçe'den Rui Vitoria'ya hocalık teklifi

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Rui Vitoria'ya yıllık 2.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

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Kalan 8 haftada takımı Tahir Karapınar'e emanet eden Fenerbahçe, yeni sezon için arayışlarını sürdürüyor. Serhiy Rebrov ve Nenad Bjelica isimlerinin ön plana çıktığı Kanarya için son olarak Rui Vitoria'nın ismi gündeme geldi.

2.5 milyon Euro'luk kontrat
Goal Arabia'nın okurlarına duyurduğu habere göre Fenerbahçe, Portekizli teknik adama yıllık 2.5 milyon Euro'luk kontrat önerdi. Takımıyla Suudi Arabistan Ligi ve Kupası zaferi yaşayan Vitoria'nın henüz yeni sözleşme yapmadığı ve teklifi beklettiği iddia edildi.

Pazarlıklar sürüyor
Arap kulübüyle şampiyonluk yaşayan ve gelecek ay boşa çıkacak olan 50 yaşındaki çalıştırıcıyla pazarlıkların sürdüğü bildirildi.

Ambargo koydu
Son 5 yılda yönettiği takımlarla lige ambargo koyan Vitoria, Benfica ile 2 Portekiz Ligi, 2 Portekiz Kupası ve 2 Portekiz Süper Kupası kazandı.

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