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MHP'li Enginyurt'tan İnce'ye çok sert 'Hamza Yerlikaya' yanıtı: İnce zavallı Tİ'ye almış

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank yönetim kuruluna atanmasını Tİ'ye alan CHP'li Vekil Muharrem İnce'yi sert şekilde eleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcılığı da yapan milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı.

"Artık dış mihraklar ekonomimize saldırmaya cesaret edemez"

Tartışma yaratan atama kararıyla ilgili CHP'li Vekil İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Dış mihrakları, Londra merkezli karanlık operasyonları, faiz lobilerini kündeye getirmek için Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı güreşçi Hamza Yerlikaya atanmış. Hayırlı olsun. Artık dış mihraklar ekonomimize saldırmaya cesaret edemez." ifadelerini kullanmıştı.

"İnce zavallı Tİ'ye almış"

MHP'li Enginyurt ise İnce'nin paylaşımına çok sert ifadelerle yanıt verdi:

Muharrem İnce denilen İNCE ZAVALLI! "GÜREŞÇİ" VakıfBank yönetim kurulu üyesi oldu diye Hamza Yerlikaya kardeşimizi Tİ'ye almış. Güreşçi olmak için bilek, yürek, akıl ve cesaret gerekir, sende bunlar olmayınca anlamazsın. İş Bankası YK ÜYESİ CHP'liler! Ekonomi uzmanları mı? Ayıp ayıp.

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