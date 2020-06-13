Bakan Berat Albayrak'tan 'Cemil Meriç' paylaşımı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yazar Cemil Meriç'in vefatının 33'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı.Abone ol
Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajında, "Kaybolan hafızamızı yeniden inşa etmek uğruna gözlerini feda eden büyük mütefekkir Cemil Meriç" ifadesini kullandı.
Kaybolan hafızamızı yeniden inşa etmek uğruna gözlerini feda eden büyük mütefekkir #CemilMeriç pic.twitter.com/5kDJhhRxPl— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 13, 2020