Çin'in başkenti Pekin’de yeni corona virüs vakaları

ÇİN’de hayatın yeni yeni normale döndüğü başkent Pekin’deki bir pazar yerinde yeni corona virüs vakaları görüldü.

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Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 11 vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 6'sı başkent Pekin'de, 5'i yurt dışı kaynaklı 11 yeni Covid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen toplam Covid-19 vakası sayısı 83 bin 75 olarak kaydedildi.

Xinhua'daki habere göre, önceki gün üç çalışanında Covid-19'a rastlanılan Pekin'in en büyük toptan satış pazarı kapatıldı. Pazar dezenfekte edilip ve tüm çalışanlarına Covid-19 testi yapılacak.

Covid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların kademeli olarak açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 367 kişi de iyileşti. Çin'de 74 aktif vaka bulunuyor.