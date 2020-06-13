HABER /  YEREL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Haliç'in son görüntüsü şoke etti Bakan Murat Kurum'dan flaş Haliç açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haliç'te oluşan görüntünün içlerini sızlattığını belirterek, "Üniversitelerimizin de iş birliğiyle mevcut bölgedeki kirliliğin sebebini araştırıyoruz. Çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz." dedi.

Abone ol

İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve sahillere giriş izni verilmesi ile birlikte Haliç’e gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler. Önceki yıllarda temizlenerek mavi rengine kavuşan Haliç’in kirlilik yüzünden siyaha bürünmüş halini görenlerin adeta yürekleri sızladı.

İBB: 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise görüntünün kirlililikten değil doğa kaynaklı olduğu görüşünde. İBB'den yapılan açıklamada, Haliç'teki kızıl rengin sebebinin fitoplankton patlaması olduğu, kirlilik olmadığı belirtildi.

Haliç'teki kirlilik tartışması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da gündemindeydi. 

Rize'deki incelemeleri sırasında bir gazetecinin "Haliç'te denizde renk değişimi oldu, bu konuda bir çalışmanız olacak mı?" sorusuna Kurum yanıt verdi.

Bakan Kurum, "Bu noktada bir çevre yatırımı yaparsınız, yıllar içerisinde nüfus artar, bölgedeki yapılaşma artar, ilave yatırımlar yapmanız gerekir. Tabii Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Haliç'te çok önemli bir projeyi hayata geçirdiğine işaret eden Kurum, "Projeyle, Haliç'in içindeki çöpü, çamuru başta Gaziosmanpaşa'daki bir alana deşarj ederek 'Gezilemez, yürünemez.' denilen Haliç'i gezilir, etrafında yürünebilir ve oturulabilir hale getirdi. Bu noktada gördüğümüz görüntüler içler acısı." dedi.

Kurum, üniversitelerin de iş birliğiyle mevcut bölgedeki kirliliğin sebebini araştırdıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Riva Deresi'nde olduğu gibi araştırıyoruz. Çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz. Büyükşehir Belediyemizin, sorumuluğundaki alanda yapması gereken yatırımları yapması çok önem arz ediyor. Bu noktada kendisinin Bakanlığımızdan bir isteği, yardım talebi var ise de biz Bakanlık olarak tertemiz bıraktığımız Haliç'i gelecek nesillere yine tertemiz bir şekilde götürmek, teslim etmek istiyoruz. Bakanlık olarak bu konuda her türlü iş birliğine hazırız."

"Neticeler sonucunda gerekli adımları atarız"

"Belediyemizin gücünün yetmediği yerde de her türlü yardımı yaparak Haliç'i temiz tutmak durumundayız." ifadesini kulanan Kurum, şunları kaydetti:

"Belediyemiz bu noktada bir yatırım yapmama sürecine girerse de biz aynı Riva'da söylediğimiz gibi Haliç'imizi de kimsenin insafına bırakmaz, gerekli yatırımları yapmak için hep birlikte seferber oluruz. Yapılacak tespitleri bekleyip görelim. Neticeler sonucunda gerekli adımları atarız."

İlgili Haberler
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB'den bomba açıklama
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Burdur'da üretiliyor bu yağın litresi 40 bin lira Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ünal'dan çarpıcı sözler: Her an kurallara dönüş olabilir
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 'nikah' genelgesi gönderdi çok şey değişti
Bakan Hulusi Akar'dan babasının vefatına rağmen görevini sürdüren yarbaya telefon
Saadet Partisi'nden 'Ayasofya' açıklaması: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Prof. Dr. Ceyhan açıkladı: Tedbiri bırakırsak İran gibi oluruz
Tekirdağ'a girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Çin'in başkenti Pekin’de yeni corona virüs vakaları
Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
Samsun'da ekmeğe yüzde 9 zam getirildi
Yavaş'ın kampanyası sonuç verdi! Su borçlarının tamamı ödendi
Murat Kurum'dan 'Ayder Yaylası' açıklaması: Otel ve 1700 araçlık kapalı otopark inşa edeceğiz
Emina Jahovic gönlünü bakın kime kaptırdı? Yeni aşkını sporda buldu
Yorumlar