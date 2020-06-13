Haliç'in renginin değişmesi şaşkınlık yarattı! İstanbul'u tedirgin eden görüntü
İSTANBUL'un göz bebeği olan Haliç'in suyunun renginin kahverengiye dönüştüğü görüldü. Görüntü endişe yarattı.
Haliç'in rengi değişti. Kahverengiye dönen Haliç'in bu durumu endişe yarattı. İBB 'endişe edecek bir şey yok' derken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum devreye girdi. Kurum, Haliç'te oluşan görüntünün içlerini sızlattığını belirterek, "Üniversitelerimizin de iş birliğiyle mevcut bölgedeki kirliliğin sebebini araştırıyoruz. Çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz." dedi.
Silahtarağa sahiline gelen vatandaşlar, deniz suyunun renginin kahverengi gibi olduğunu görünce şaşırdı. Havadan çekilen görüntülerde de renk değişimi dikkati çekiyor.
Eyüpsultan'da yaşayan 18 yaşındaki İsmail Hakkı Atiş, arkadaşlarıyla buraya sık sık geldiğini belirterek, "Gözle görülüyor zaten felaket kirli. Metro çalışmaları da etkiledi. Burası neden Boğaz gibi temiz olmasın? Sarıyer, Ortaköy sahili gibi olmasını isterim." dedi.
Yaklaşık 30 yıldır Haliç'te tekne tamirciliği yapan 64 yaşındaki Ahmet Toral, deniz suyunun lodos nedeniyle biraz kirli olduğunu ifade ederek, suyun temiz olduğunu, burada balık tuttuklarını ve yediklerini anlattı. Toral, "Orada atık yeri var. İstanbul'un pisliği oraya geliyor. Gelen pislik orada temizleniyor. Alibeyköy deresinden gelen su var, burayı devamlı temizliyor yani." şeklinde konuştu.