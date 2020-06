Ekrem İmamoğlu 'çılgın projesini' açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un çılgın proje aramasına ihtiyacı olmadığını, İstanbul'un çılgın projesinin depremle mücadele olduğunu açıkladı.

Abone ol

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dar gelirlileri ev sahibi yapacak KİPTAŞ’ın Silivri 4. Etap Konutları’nın temelini attı.

Projenin temeline ilk harcın dökülmesinden önce konuşan Başkan İmamoğlu, “Bu anlar heyecanlıdır. Başlamak bitirmek demektir. Eğer siz kendinize güven duyuyorsanız ve yaptığınız işin çok doğru bir iş olduğuna inanıyorsanız bu yüzünüze yansır” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Ali Kurt’un yüzünde o özgüveni gördüğünü belirten İmamoğlu, “Tüm detaylarıyla iyi hazırlanmış, iyi planlanmış bir sürecin olgun bir şekilde bugün temel atma töreninin rahatlığı yüzündeydi. Bu demek oluyor ki burada bu işe emek veren herkes, aynı zamanda bundan sonra bu süreci taşıyacak olan firmalar, onun yöneticileri emekçileri herkes inançlı. Bu çok kıymetli bir şey. Bu bizi başarıya götürecek olan en değerli unsur. Allah tamamına erdirsin. Temel atma töreniyle başlayan bu süreç, kazasız sıkıntısız bir süreci hepimize yaşatsın. İnşallah geçen hafta yaptığımız gibi burada da bin 400’e yakın konut sahibine anahtarını teslim eder, sıcak ve mutlu yuvalarında yaşamalarına vesile olmuş oluruz” diye konuştu.

Depremin bir Türkiye gerçeği olduğunun altını çizen İmamoğlu, birçok tartışmanın hayatı meşgul ederek bu gerçeğin önüne geçtiğini söyledi.

"Çılgın projesi depremle mücadeledir"

İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün hepimiz bir pandemi süreciyle karşı karşıyayız. Bir virüsle mücadele ediyoruz. Allah korusun ciddi anlamda can sağlığımızla ilgili tedbirler alarak süreci yaşadık. Bugünden sonra daha hafiflemiş görülen Covid-19 sürecinde tedbirlerimize devam edeceğiz. Can sağlığımızı koruyacağız. Hiç kimsesin yuvasında böyle bir hastalıktan dolayı bir ölümün olmasın diliyorum. Tedbirli olmamız gerekir. Bu önemli bir gündem; ama bunun dışında suni gündemlerle ülkemizin özellikle İstanbul’umuzun meşgul olmasını asla istemiyorum. İstanbul’un en hayati konusu depremdir, en önemli konusu depremdir, en çılgın projesi de depremle mücadeledir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. İstanbul’un çılgın proje aramasına ihtiyacı yok. Çılgın projesi depremle mücadeledir. Çünkü İstanbul’da milyonlarca insanın can sağlığı, hayatı tehdit altındadır. Eğri oturalım, doğru konuşalım, bu konuda rahatlamış değiliz. Topyekûn bir mücadele gerektirir. KİPTAŞ, bu mücadelenin de bir paydaşıdır. Hem kentsel yenileme, hem kentsel dönüşümde motivasyon kaynağıdır. Bütün İstanbul’u dönüştürmeye kimsenin gücü yetmez. Ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, ne KİPTAŞ’ın, ne Silivri’de Silivri Belediyesi’nin ne de hükümetin gücü yetmez. Bu, topyekûn bir seferberlik gücü olmaktır. Herkesi içine katmalıdır. Bu manada yapacağı her işi KİPTAŞ şöyle düşünmelidir. Gittiği yörede, ilçede, mahallede yaptığı bir depreme dönük işte çevresine motivasyon sağlayan, örnek teşkil eden işler yapmalıdır. Bu manada, bu sorumluluğu en önde tutacağına biliyorum. Arkadaşlarımın, bu konuya önemle sarılacağını biliyorum.”

İmamoğlu, pandemi sürecinde yaptıkları çalışma ile İstanbul'un 39 ilçesine deprem ilgili hasar, olası bir büyük depremde hasar tespiti haritasını 39 ilçe belediyesine önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlayacaklarını ifade ederek, “Diyeceğiz ki ‘Böyle bir tehlike bizi bekliyor.’ İkincisi yine pandemi sürecinden dolayı ne yazık ki Mart'ta başlatmayı düşünüp başlatamadığımız, İstanbul'un olası depremde ağır hasarlı ve yıkılmaya dönük bir takım yapılarının tespiti noktasında özel bir işlem başlatıyoruz” dedi.

Bunun için üç pilot bölge seçtiklerini kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Onlardan bir tanesi de, Silivri. Bugün kadar bütün bu hususlarda iş birliğinden dolayı da değerli Silivri Belediye Başkanı'na, Volkan Bey'e teşekkür ediyorum. Silivri, Avcılar ve Fatih bu konudaki üç pilot bölgemiz olacak ve buralarda da yapıların tespitlerini yapacağız. Ve bu tespitlerle, bir ön tespittir bu, insanları uyaracağız. Yani, gidiniz, tespitinizi daha teferruatlı yapınız ve binanızla ilgili dönüşüm ya da bina yenileme hususunda adım atın diyeceğiz. Bunları niye anlatıyorum, bunları şunun için anlatıyorum. Aklımızdan çıkarmamak için anlatıyorum. Deprem kapıdadır, büyük bir deprem bu şehri alabora eder. Bu şehri alabora etmekle kalmaz büyük bir sıkıntılar verir. Yani ülkemizi ciddi anlamda yıllar sürecek hem sosyolojik hem insanın can sağlığı ki bunun önünde hiçbir şey olamaz, hem ekonomik ciddi bir depresyona sokar. O manada her günümüzü bu konuyu çözmekle bu konuya dair adım atmakla geçirmek zorundayız.”