Niğde'de lise öğrencisi talaştan tuğla üretti
NİĞDE'de 9. sınıf öğrencisi, atık talaş ile alçıyı karıştırarak, inşaatlarda yapı malzemesi olarak kullanılabilecek hafif ve daha ekonomik tuğla üretti.
Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yüksel Yaşar Üçok, TÜBİTAK yarışmalarına katılmak amacıyla atık malzemeleri inşaatlarda kullanılabilecek yapı malzemesine dönüştürmek için çalışma yaptı. Talaş ile alçıyı karıştıran Üçok, hafif ve daha ekonomik tuğla üretti.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Bilgil'in desteğiyle üretilen tuğlanın üniversitede yapılan standart testlerinde olumlu sonuç alındı.
Üçok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atık malzemelerin endüstriye kazandırılması noktasında bir düşünceye girdiğini söyledi.
Talaş ve alçıyı karıştırarak tuğla ürettiğini belirten Üçok, "İkisinin de yalıtım ve hafiflik özelliğinden faydalandım. Bu tuğla, hem evlerde yalıtım hem de sıfır atık projesine herkesin destek vermesini sağlayacak." dedi.