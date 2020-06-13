Niğde'de lise öğrencisi talaştan tuğla üretti

Talaş ve alçıyı karıştırarak tuğla ürettiğini belirten Üçok, "İkisinin de yalıtım ve hafiflik özelliğinden faydalandım. Bu tuğla, hem evlerde yalıtım hem de sıfır atık projesine herkesin destek vermesini sağlayacak." dedi.