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Bayrampaşa'da nikah töreni sırasında yangın çıktı

Anadolu Ajansı

Bayrampaşa'da, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi ve Nikah Salonunda, nikah töreni sırasında çıkan yangın söndürüldü. 

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Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi ve Nikah Salonunun dış cephesinde, nikah töreni sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken nikah töreni yapılan çift ile yakınları da binayı boşalttı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından çiftin nikahı kıyıldı.

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