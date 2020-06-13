Başakşehir zirve takibini sürdürdü

Süper Lig'in 27. haftasında zirve yarışındaki Medipol Başakşehir, evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 27. haftasında zirve yarışındaki Medipol Başakşehir, evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 64. dakikada Mahmut Tekdemir ve 79. dakikada penaltıdan Edin Visca ile geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 56 yaptı ve lider Trabzonspor ile aynı puanda 2. sıradaki yerini korudu. Avrupa Kupaları yolunda yara alan Alanyaspor ise 2 maç sonra yenilerek 43 puanda kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, Alanyaspor ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.