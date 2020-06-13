HABER /  SPOR
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Başakşehir zirve takibini sürdürdü

Süper Lig'in 27. haftasında zirve yarışındaki Medipol Başakşehir, evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Abone ol

Süper Lig'in 27. haftasında zirve yarışındaki Medipol Başakşehir, evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 64. dakikada Mahmut Tekdemir ve 79. dakikada penaltıdan Edin Visca ile geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 56 yaptı ve lider Trabzonspor ile aynı puanda 2. sıradaki yerini korudu. Avrupa Kupaları yolunda yara alan Alanyaspor ise 2 maç sonra yenilerek 43 puanda kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, Alanyaspor ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Vaka artışının sorumlusu süper bulaştırıcılar! Prof. Dr Mustafa Çetiner açıkladı
İstanbul'da antikor testleri başladı! Bağışıklık oranı 20 Haziran'da belli olacak
Denizli'de dolabın içinden FETÖ’cü çıktı
Haliç'in son görüntüsü şoke etti Bakan Murat Kurum'dan flaş Haliç açıklaması
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ünal'dan çarpıcı sözler: Her an kurallara dönüş olabilir
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 'nikah' genelgesi gönderdi çok şey değişti
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 117 bine yaklaştı
Bayrampaşa'da nikah töreni sırasında yangın çıktı
Fahrettin Altun'un avukatından olay açıklamalar! İtibarsızlaştırma kampanyası
Ekrem İmamoğlu 'çılgın projesini' açıkladı
Salihli'de panik! Mutfaktaki yılanı itfaiye çıkardı
Maçka Parkı'ndaki dehşette korkunç ifadeler: Kırık şişeyi boğazına sapladı
Yorumlar 1 yorum