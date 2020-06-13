İstanbul'da antikor testleri başladı! Bağışıklık oranı 20 Haziran'da belli olacak

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde gerçekleştirilecek antikor tarama testleri İstanbul'da başladı. İstanbul'daki çalışmaların, 20 Haziran'a kadar sonuçlanması hedefleniyor. Bağışıklık oranı 20 Haziran'da belli olacak.

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Sağlık Bakanlığı’nın bu hafta başlattığı ‘Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Hastalığı Seroprevalans Araştırması’ için, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ülke genelinde rastgele belirlediği 153 bin 577 hane, filyasyon ekipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

Çalışma kapsamında her haneden yine rastgele bir kişiye antikor ve PCR testi uygulanacak. Araştırma sayesinde ülke ve il düzeyinde hastalık prevalansı (görülme sıklığı), geçirilmiş hastalık düzeyi ve asemptomatik hastalık düzeyi saptanacak.

15 Haziran'da 81 ilin tamamında başlatılmış olacak

Sağlık Bakanlığı sahada veri toplama tarihini 3-30 Haziran olarak belirledi. 15 Haziran itibarıyla 81 ilin tamamında örnek toplanma aşaması başlatılmış olacak.

Taramalarda vatandaşlardan antikor testi için kan, PCR testi içinse sürüntü örneği alınacak ve her iki örnek birlikte değerlendirilerek bireylerin asemptomatik olarak Kovid-19 geçirip geçirmediği tespit edilecek.

153 bin asıl hane

Tüm yaş gruplarını kapsayan araştırmada 153 bin asıl hanenin yanı sıra, her hane için numune vermeyi reddetmesi ihtimaline karşılık ikişer tane ikame hane de belirlendi.

Her ile düşen hane sayısı göz önünde bulundurularak; en az bir doktor ve bir hemşireden oluşan filyasyon ekipleri seçildi. Kişiye ulaşılamayabileceği durumlarda mesai saatleri sonrasında da bazı ekipler örnek toplamaya devam edebilecek.

Seçilen kişiye bilgilendirilmiş onay formu okunacak ve anket soruları yöneltilecek. Eğer seçilen kişi 18 yaşından küçük ise velisine aynı işlemler yapılarak sorulara verilen cevaplar kaydedilecek. Seçilen kişi, daha önce Kovid-19 tanısı almış olsa bile çalışmaya katılacak.

8 bin 18 hane belirlendi

İstanbul’da da salgın başladığından bu yana sahada pozitif vaka ve temaslılarının takibini sürdüren bine yakın filyasyon ekibi, TÜİK’in İstanbul için belirlediği 8 bin 18 haneyi tek tek ziyaret ederek örnek toplamaya başladı. 12 gün içinde örnek toplama işlemi bitirilecek ve numuneler peyderpey Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı’na gönderilerek çalışılacak.

Antikor tarama çalışmalarında, sonuçların 20 Haziran’a kadar alınması hedefleniyor.

"Altı tane Eliza cihazımız var"

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Cemal Kazezoğlu süreci şöyle anlattı: Burada altı tane Eliza cihazımız var. Bir antikor testinin sonuçlanması 18 dakika sürüyor. Eliza cihazlarımızdan bir saatte 600-700 örnek sonucu çıkarabilecek kapasitemiz var. Ancak örnekler sahadan peyderpey ulaştırıldığı için, saatte 170-180 testin toplu olarak sonucunu alabiliyoruz. Örnekleri çok fazla beklemeden aynı gün içerisinde sonuçlandıracağız. 20 Haziran’da da hepsini bitirmiş olmayı planlıyoruz. Yani 20 Haziran itibarıyla İstanbul’daki bağışıklık oranının ne olduğunu da hep beraber görmüş olacağız.

"İstanbul'da 750 bin kişiye PCR testi yapıldı"

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ayrıca Kovid-19 tanı merkezi olduğunu vurgulayan Dr. Kazezoğlu şunları söyledi:

İstanbul'da 24 tane yetkilendirilmiş PCR laboratuvarı var ve günlük toplam 25 bin test çalışma kapasitesine sahibiz. Şu anda ortalama 15-16 bin bandında seyreden günlük PCR test sayımız var. Vatandaşlarımızın şunu bilmesi lazım. Evet şu anda kontrollü bir normalleşme sürecindeyiz. Hasta sayımız azalıyor ancak test sayılarımız azalmıyor. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde TÜSEB’in de desteği ile kurulmuş olan tanı merkezinde şu an günde ortalama 3 bin 500-4 bin örnek çalışıyoruz. Ama salgının en yoğun olduğu dönemlerde bir günde 6 bin 400 test yaptığımız da oldu. Salgın başladığından bu yana İstanbul'da yapılan toplam PCR test sayısı birkaç gün sonra 1 milyona ulaşmış olacak. Bunlara birkaç kez test yapılan vakalarımız da dahil. PCR testi yapılan toplam kişi sayısı ise 750 bin.