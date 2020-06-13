Rusya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Rus Bakanlar Lavrov ve Şoygu yarın Türkiye'ye gelecek. İstanbul'da Bakanlar düzeyinde Libya toplantısı yapılacak.

Abone ol

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yarın Türkiye'ye geliyor.

Rus bakanlar Türk mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar ile İstanbul'da görüşecek.

Görüşmenin ana gündem maddesi Libya olacak.

Erdoğan, Putin'le görüşmüştü

10 Haziran'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüştü.

Görüşmede, Libya ve İdlib’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra, koronavirüs ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ve ikili ilişkiler ele alınmıştı.