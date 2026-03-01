İşte Hamaney'e düzenlenen operasyonun perde arkası! ABD basını yazdı

Dünya, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesini konuşuyor. ABD'nin saldırı başlattığı İran'da Hamaney'in ölümü doğrulanırken, operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı.

ABD ile İran arasındaki gerilim, nükleer müzakerelere rağmen dinmemiş daha da artmıştı. Yaşanan gerilimin ardından ABD, İran'a yönelik saldırı başlattı. ABD'nin ardından İsrail de İran'ı hedef almış ve bombalar yağdırmıştı. İran, ABD ve İsrail saldırılarına karşılık verirken, dünyayı şoke eden bir gelişme yaşandı. Düzenlenen bir operasyon ile İran dini lideri Ali Hamaney öldürüldü.

"CIA Hamaney'in orada olacağını biliyordu"

Nefes'in New York Times'a dayandırdığı haberinde operasyonun detaylarına yer verildi. Haberde, Hamaney'in konutuna düzenlenen saldırıdan kısa bir süre önce Merkezi İstihbarat Merkezi'nin (CIA) Hamaney'in tam konumunu netleştirdiği aktarıldı. Hamaney'in aylardır CIA tarafından takip edildiği belirtildi ve "Yerleri ve davranış biçimleri konusunda giderek daha fazla güven kazanıyordu. Ardından, ajans Cumartesi sabahı Tahran'ın kalbindeki bir liderlik yerleşkesinde üst düzey İranlı yetkililerin bir toplantısının yapılacağını öğrendi. En önemlisi, CIA dini liderin de orada olacağını öğrendi" ifadelerine yer verildi.

"Erken zafer elde etme fırsatı yarattı"

ABD ve İsrail ise bu istihbarattan yararlanmak için saldırı planlaması gerçekleştirdi. Times'taki haberde, "Bu bilgi, iki ülke için kritik ve erken bir zafer elde etme fırsatı yarattı. Üst düzey İranlı yetkililerin ortadan kaldırılması ve Ayetullah Hamaney'in öldürülmesi" değerlendirmesine yer verildi.

"CIA, Hamaney'in pozisyonu hakkındaki istihbaratını İsrail'e iletti"

Haberde, "İran'ın ruhani liderinin bu kadar hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması, saldırı öncesinde ABD ve İsrail arasındaki yakın koordinasyon ve istihbarat paylaşımını ve özellikle geçen yılki 12 günlük savaşın ardından İran liderliği hakkında geliştirdikleri derin istihbaratı yansıtıyordu. Operasyon ayrıca, hem İsrail hem de ABD'nin savaşa hazırlandıklarına dair açık sinyaller gönderdiği bir dönemde İran liderlerinin kendilerini ifşa etmekten kaçınmak için yeterli önlemleri almada başarısız olduklarını da gösterdi. İstihbarat hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, CIA, Hamaney'in pozisyonu hakkında "yüksek doğruluk" sunan istihbaratını İsrail'e iletti" şeklindeki bilgi de paylaşıldı.

"Saldırının zamanlaması değiştirildi"

İsmi açıklanmayan bir yetkilinin bilgilerine de yer verilen New York Times'taki haberde "Başlangıçta gece karanlığında bir saldırı düzenlemeyi planlayan ABD ve İsrail hükümetleri, Cumartesi sabahı Tahran'daki hükümet yerleşkesinde yapılacak toplantı hakkındaki bilgilerden yararlanmak için zamanlamayı değiştirme kararı aldı. Liderler, İran Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Lider ve İran Ulusal Güvenlik Konseyi ofislerinin bulunduğu yerde bir araya gelecekti. İsrail, toplantıya İran'ın üst düzey savunma yetkililerinin de katılacağını belirlemişti; bunlar arasında İslam Devrim Muhafızları Başkomutanı Muhammed Pakpur, Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, Askeri Konsey Başkanı Amiral Ali Şamkhani, İslam Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Seyyed Majid Musavi, İstihbarat Bakan Yardımcısı Muhammed Şirazi ve diğerleri yer alıyordu" denildi.

Haberde, saldırının az sayıda uçak gerektirdiği de vurgulandı ve "ancak uçaklar uzun menzilli ve son derece isabetli mühimmatla donatılmıştı. Uçakların kalkışından iki saat beş dakika sonra, Tahran'da saat 09:40 civarında, uzun menzilli füzeler yerleşkeye isabet etti. Saldırı sırasında, İran'ın üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri yerleşkenin bir binasındaydı. Hamaney ise yakındaki başka bir binadaydı" ifadelerine yer verildi.

Operasyonda yapay zeka detayı

Operasyonun önemli detaylarından birinin de yapay zeka olduğunun altı çizildi. Öyle ki; ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumların Anthropic tarafından geliştirilen yapay zeka araçlarını kullanmasına son verileceğini açıkladıktan saatler sonra, aynı araçların desteğiyle İran’a büyük bir hava saldırısı düzenlendiği ortaya çıktı.

Kaynaklara göre ABD Orta Doğu Merkez Komutanlığı dahil olmak üzere birçok komutanlık, Anthropic’in 'Claude' adlı yapay zeka sistemini istihbarat analizi, hedef belirleme ve savaş senaryosu simülasyonlarında kullandı.

Claude’un, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu yakalayan ABD askeri operasyonu gibi yüksek profilli görevlerde kullanıldığı bilinirken sürecin, veri analitiği şirketi Palantir Technologies gibi ortakların rolü nedeniyle karmaşık olduğu ifade ediliyor. NYT’ye göre Tahran’daki nokta atışı saldırı, yalnızca askeri değil, teknolojik bir dönüm noktası olarak da kayda geçti.

Öte yandan Beyaz Saray ve CIA konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmadı.