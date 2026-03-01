BIST 13.718
DOLAR 43,97
EURO 51,64
ALTIN 7.602,27
DÜNYA

Canlı yayında kahroldu! Sunucu Hamaney'in ölümünü hıçkırıklarla açıkladı

İran devlet televizyonu sunucusu, ülkenin dini lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybettiğini izleyicilere gözyaşlarıyla duyurdu. Sesi titreyen ve hıçkırıklara boğulan sunucu elindeki metni okumakta zorlandı.

Dün sabah saatlerinde İsrail ve ABD, İran'a yönelik koordineli ve kapsamlı bir operasyon başlattı. Operasyonda ülkenin birçok bölgesine saldırılar düzenlenirken, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisine yakın noktalarının vurulduğu öğrenildi.

İran devlet televizyonu, Hamaney'in ABD ve İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında öldürüldüğünü gözyaşları içinde duyurdu. 

Hamaney’in ölüm haberini kamuoyuna duyurmak üzere kamera karşısına geçen devlet televizyonu sunucusu, metni okuduğu sırada duygusal anlar yaşadı.

Sesi titreyen ve hıçkırıklara boğulan sunucunun haberi duyurduğu o anlar, İran’daki yas atmosferinin sembolü haline geldi. Yayının hemen ardından ekranlarda Kur’an-ı Kerim tilaveti verilmeye başlandı.

86 yaşındaki Hamaney'in ölümü, Orta Doğu'da yeni bir gerilim dalgası yaratırken, İran hükümeti 40 günlük ulusal yas ve bir haftalık resmi tatil ilan etti.

