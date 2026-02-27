BIST 13.718
Hasan Öztürkmen’den CHP kurultayı davası açıklaması: Ciddi iddialar var

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programında CHP’nin 38’inci Kurultayı’na ilişkin şaibe iddiaları üzerine açılan davaya dair açıklamalarda bulundu. Öztürkmen, televizyonlara yansıyan para alındığı ve verildiği yönündeki iddiaların ciddi olduğunu belirterek, sürecin bir an önce netleşmesi gerektiğini söyledi.

Öztürkmen, “Televizyonlara yansıyan ben para aldım diyen var, para verildi diyen var, birtakım iddialarda bulunan eski il başkanı var, eski ilçe başkanı var, kurultay delegesi var. Birtakım iddialar var. Bunlar ciddi iddialar. Bu iddiaların açıklığa kavuşturulması gerekiyor” diye konuştu.

CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen’in açıklaması şöyle oldu:

Benimle birlikte o bildirgeye imza koyan on arkadaşımız da bu davaların davalısı değiliz. Davacısı da değiliz. Takipçi dde değiliz. Ya da müdahalecisi değiliz. İktidar bu davaları uzatarak Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir ayrılık yaratmaya çalışıyoruz.

Ben avukatım. Kelime oyunu yapmayalım. Sadece biz bu davanın bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Butlan var diyeceklerse de desinler. Mutlan yok diye dava reddolacaksa olsun parti içerisinde ya da partiye yönelik bir takım dedikodular veya CHP'nin içerisine karıştırmaya çalışan bir takım mihraklar var.

