BIST 13.810
DOLAR 43,87
EURO 51,93
ALTIN 7.306,04
DÜNYA

AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel doğum günü klibi

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Nice Yıllara Reis” adlı bir doğum günü şarkısı ve özel video klip hazırladı.

AK Parti, doğum günü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klip hazırladı.

Partinin Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli eser, AK Parti'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sürecindeki eser ve hizmetleri ile çocukluğundan bugüne geliş sürecinin ve aile üyelerinin de yer aldığı video klip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevenlerinin beğenisine sunuldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Balıkesir’de F-16 kazasında şehit olan pilot için cenaze töreni düzenlendi
Balıkesir’de F-16 kazasında şehit olan pilot için cenaze töreni düzenlendi
'Kabede Hacılar' ilahisi herkesin dilinde! Erdoğan: Hasretini çektiğimiz bir iklim
'Kabede Hacılar' ilahisi herkesin dilinde! Erdoğan: Hasretini çektiğimiz bir iklim
Mersin'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Mersin'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Balıkesir'de F-16 düştü! Acı haber: 1 şehit
Balıkesir'de F-16 düştü! Acı haber: 1 şehit
Bakan Gürlek’ten yargı bağımsızlığı vurgusu: Hepimizin ortak görevi
Bakan Gürlek’ten yargı bağımsızlığı vurgusu: Hepimizin ortak görevi
“Siz Kimsiniz Yahu!” AK Partili Hacıoğulları’ndan laiklik çıkışı
“Siz Kimsiniz Yahu!” AK Partili Hacıoğulları’ndan laiklik çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Emre Bol canlı yayında gelen haberle yıkıldı
Emre Bol canlı yayında gelen haberle yıkıldı
Mesut Özarslan’dan şok çıkış: Allah Mansur Bey’i CHP’den kurtarsın
Mesut Özarslan’dan şok çıkış: Allah Mansur Bey’i CHP’den kurtarsın
Hadi Özışık açıkladı! Mansur Yavaş formülü: İYİ Parti kendi adayını çıkaracak ama…
Hadi Özışık açıkladı! Mansur Yavaş formülü: İYİ Parti kendi adayını çıkaracak ama…
Faruk Acar, Hadi Özışık’a konuştu: AK Parti'ye geçiş talepleri CHP’den geliyor
Faruk Acar, Hadi Özışık’a konuştu: AK Parti'ye geçiş talepleri CHP’den geliyor