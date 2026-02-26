AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel doğum günü klibi

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Nice Yıllara Reis” adlı bir doğum günü şarkısı ve özel video klip hazırladı.

Partinin Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli eser, AK Parti'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sürecindeki eser ve hizmetleri ile çocukluğundan bugüne geliş sürecinin ve aile üyelerinin de yer aldığı video klip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevenlerinin beğenisine sunuldu.