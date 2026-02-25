Balıkesir'de F-16 düştü! Acı haber: 1 şehit

Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan görev uçuşu için havalanan F-16 savaş uçağı, kalkıştan kısa süre sonra İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Karesi mevkisinde kaza kırıma uğradı. Yaşanan acı olayda pilot şehit oldu.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan görev uçuşu için havalanan F-16 savaş uçağı, kalkıştan kısa süre sonra kaza kırıma uğradı. İstanbul- İzmir Otoyolunun Karesi mevkisinde yol kenarına düşen uçağın enkazı çevreye dağıldı. Kazada pilot şehit oldu.

F-16 SAVAŞ UÇAĞI GÖREV UÇUŞU SIRASINDA DÜŞTÜ

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, F-16 uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradığını belirtti.

Vali Ustaoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız görev uçuşu esnasında 00:50 sıralarında kaza kırıma uğramış olup, bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun"

MSB: PİLOTUMUZ ŞEHİT OLMUŞTUR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir pilotumuzun şehit olduğu F-16 kazasına ilişkin açıklama yaptı. Saat 00.56'dan itibaren F-16 ile telsiz irtibatı ve iz bilgisinin kaybedildiğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir.

Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır.

Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir.

Şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin sürecin tüm yönleriyle yakından takip edildiğini, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışıldığını bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yapan bir F-16 uçağımızla gece 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı kesilmiş, derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde uçağımızın kaza kırıma uğradığının tespit edildiği ve enkazına ulaşıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan elim kazada kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir teessürle öğrendik. Kazanın nedeni, ilgili kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacaktır.

İçişleri Bakanlığı olarak, süreci tüm yönleriyle yakından takip ediyor, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

UÇAĞIN ENKAZDAN İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Balıkesir'de kaza kırıma uğrayarak otoyola düşen F-16 savaş uçağının enkazına ait ilk görüntüler de ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerden kaza kırıma uğrayan uçağın parçaları görüldü.

BAKAN GÜRLEK'TEN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Balıkesir'de bir pilotun şehit olduğu F-16 kazası sonrası taziye paylaşımında bulundu. Bakan Gürlek, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir.

Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.