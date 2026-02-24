“Siz Kimsiniz Yahu!” AK Partili Hacıoğulları’ndan laiklik çıkışı

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, yaptığı dikkat çeken açıklamada laiklik tartışmalarına sert sözlerle yüklendi

Hacıoğulları, kutsal mekânlarda edilen duaların ve dini ifadelerin hedef alınmasını eleştirerek, bazı sanatçılar ve çevreler üzerinden çarpıcı örnekler verdi.

Hacıoğulları açıklamasında, Kâbe’de hacıların “Hu der Allah” diye ilahi söylenmesini küçümseyenlerin, “Ey laiklik” gibi söylemleri kutsadığını savundu. Bu bağlamda Zülfü Livaneli’nin eserlerine atıfta bulunan Hacıoğulları, dini hassasiyetlerin bilinçli şekilde aşağılandığını ifade etti.