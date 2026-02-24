BIST 14.051
DOLAR 43,84
EURO 51,69
ALTIN 7.272,62
GÜNCEL

“Siz Kimsiniz Yahu!” AK Partili Hacıoğulları’ndan laiklik çıkışı

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, yaptığı dikkat çeken açıklamada laiklik tartışmalarına sert sözlerle yüklendi

Hacıoğulları, kutsal mekânlarda edilen duaların ve dini ifadelerin hedef alınmasını eleştirerek, bazı sanatçılar ve çevreler üzerinden çarpıcı örnekler verdi.

Hacıoğulları açıklamasında, Kâbe’de hacıların “Hu der Allah” diye ilahi söylenmesini küçümseyenlerin, “Ey laiklik” gibi söylemleri kutsadığını savundu. Bu bağlamda Zülfü Livaneli’nin eserlerine atıfta bulunan Hacıoğulları, dini hassasiyetlerin bilinçli şekilde aşağılandığını ifade etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Emre Bol canlı yayında gelen haberle yıkıldı
Emre Bol canlı yayında gelen haberle yıkıldı
Mesut Özarslan’dan şok çıkış: Allah Mansur Bey’i CHP’den kurtarsın
Mesut Özarslan’dan şok çıkış: Allah Mansur Bey’i CHP’den kurtarsın
Hadi Özışık açıkladı! Mansur Yavaş formülü: İYİ Parti kendi adayını çıkaracak ama…
Hadi Özışık açıkladı! Mansur Yavaş formülü: İYİ Parti kendi adayını çıkaracak ama…
Faruk Acar, Hadi Özışık’a konuştu: AK Parti'ye geçiş talepleri CHP’den geliyor
Faruk Acar, Hadi Özışık’a konuştu: AK Parti'ye geçiş talepleri CHP’den geliyor
Hakem oyunu durdurdu, futbolcular sahadan kaçtı! O anlar gündeme oturdu
Hakem oyunu durdurdu, futbolcular sahadan kaçtı! O anlar gündeme oturdu
Bakan Kurum'dan Sındırgı Afet Konutları paylaşımı: ''Söz verdik, sözümüzü tutacağız''
Bakan Kurum'dan Sındırgı Afet Konutları paylaşımı: ''Söz verdik, sözümüzü tutacağız''
Medipol uzmanları uyardı: Dünyanız dönüyor, kulağınız tıkanıyorsa sebebi meniere olabilir
Medipol uzmanları uyardı: Dünyanız dönüyor, kulağınız tıkanıyorsa sebebi meniere olabilir
Tartışma sonrası aracın kaputunda metrelerce sürüklendi
Tartışma sonrası aracın kaputunda metrelerce sürüklendi
Hadi Özışık’tan Özlem Gürses ve Celal Karatüre yorumu: Sınır aşıldı!
Hadi Özışık’tan Özlem Gürses ve Celal Karatüre yorumu: Sınır aşıldı!
Bağcılar'da bıçaklı kavga sonrası aileye tehdit: 3 kişi tutuklandı
Bağcılar'da bıçaklı kavga sonrası aileye tehdit: 3 kişi tutuklandı
28 ilde siber suç operasyonu: 181 kişi tutuklandı
28 ilde siber suç operasyonu: 181 kişi tutuklandı