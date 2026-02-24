BIST 14.077
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'ne katılarak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer bir ülkenin yazılımları milli değilse, o ülkede güvenli bir gelecekten söz edilemez. Tam bağımsızlık, teknolojik bağımsızlıktan ayrı düşünülemez." şeklinde konuştu. Erdoğan, "Dünyada yıldızı giderek yükselen bir Türkiye var. Her alanda tam bağımsız Türkiye ülküsüyle ilerlerken 'bunlar başımıza iş açacak, bu yoldan dönün' diyen kifayetsizler oldu. Bunların hiçbirine aldırmadık" ifadelerini kullandı. 

