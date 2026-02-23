BIST 14.062
Hadi Özışık açıkladı! Mansur Yavaş formülü: İYİ Parti kendi adayını çıkaracak ama…

Hadi Özışık, TV 100 ekranlarında yayınlanan Eşit Ağırlık programında siyaset gündemine ilişkin dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı. Özışık, özellikle muhalefet cephesindeki Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına dair önemli mesajlar verdi.

Özışık, İYİ Parti’nin önemli kurmaylarıyla yaptığı görüşmelere dikkat çekerek, seçim süreci netleştiğinde partinin önceliğinin kendi Cumhurbaşkanı adayıyla yarışa girmek olduğunu aktardı. Kurmayların, “Biz kendi adayımızı çıkarırız” tutumunda net olduklarını ifade etti.

CHP ile yeni bir ittifak masada değil

CHP ile olası bir iş birliği ya da yeni bir “altılı masa” ihtimalinin sorulduğunu belirten Özışık, İYİ Parti cephesinden bu konuda net bir “hayır” yanıtı geldiğini söyledi. CHP’ye destek ya da Türkiye İttifakı benzeri bir yapının şu aşamada gündemde olmadığı vurgulandı.

Özışık’ın aktardığına göre, İYİ Parti’nin Mansur Yavaş ile temasları tamamen kopmuş değil. Kurmaylar, Yavaş’la dostane görüşmelerin devam ettiğini ve bu ilişkinin bilinçli şekilde korunduğunu dile getiriyor.

“CHP Aday göstermezse kapısını çalarız”

Haberin en çarpıcı kısmı ise olası senaryolar üzerine yapılan değerlendirme oldu. Özışık, CHP’nin Mansur Yavaş yerine başka bir ismi aday göstermesi durumunda, İYİ Parti’nin ve bazı partilerin birlikte hareket ederek Yavaş’ın kapısını çalabileceğini aktardı. Kurmayların, “Sadece biz değil, gayriresmi ittifak yaptığımız partilerle birlikte Mansur Yavaş’ı aday olmaya ikna ederiz” dediğini söyledi.

Özışık, Mansur Yavaş’a sadece İYİ Parti’nin değil, milliyetçi tabanda yer alan farklı siyasi aktörlerin de sıcak baktığını belirtti. Özellikle Ümit Özdağ’ın Yavaş’ı hararetle isteyen isimlerden biri olduğunu ifade etti.

“Seçim Isındığında Mansur Yavaş’ın kapısı çalınacak”

Genel tabloyu özetleyen Özışık, edindiği izlenimlere dayanarak seçim süreci resmen başladığında İYİ Parti’nin kamuoyu önünde Mansur Yavaş’a açık bir çağrı yapabileceğini düşündüğünü ifade etti. Özışık’a göre, Yavaş ismi muhalefet içindeki denklemlerde güçlü bir alternatif olarak masada durmaya devam ediyor.

