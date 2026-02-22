BIST 13.934
GÜNCEL

28 ilde siber suç operasyonu: 181 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 28 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı, bunlardan 181’i tutuklandı. Şüphelilerin yatırım ve kredi dolandırıcılığı, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve kişisel veri ihlali gibi suçlara karıştıkları tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Yalova'da "nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

181 KİŞİ TUTUKLANDI

Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı. Bunlardan 181'i sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı, 87'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer zanlıların işlemleri ise devam ediyor.

Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve "oltalama" siteleri üzerinden "yatırım dolandırıcılığı, düşük faizli kredi dolandırıcılığı, bungalov kiralama, ürün satış dolandırıcılığı" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, pos tefeciliği yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

250 MİLYON TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonlar sonucu şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 şirket, bir futbol kulübü, 11 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve bir iş yeri olmak üzere yaklaşık 210 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

