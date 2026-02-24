Emre Bol canlı yayında gelen haberle yıkıldı

Fenerbahçeli olduğu bilinen ünlü spor yorumcusu Emre Bol canlı yayında adeta yıkıldı. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında Marco Asensio'nun 90+5'te kaydettiği golle 1-0 öne geçmesinin ardından maçın bu sonuçla bittiğini sanan Emre Bol, Fenerbahçe kazandı diye sevindiği anda Kasımpaşa'nın gol attığını öğrendi. Beraberlik haberiyle kahrolan ünlü yorumcunun o anları sosyal medyada gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk etti. zatma dakikaları eşine az rastlanır bir drama sahne olan karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ancak maçın sonucundan çok, ünlü spor yorumcusu Emre Bol'un canlı yayında yaşadığı o akılalmaz anlar konuşuluyor.