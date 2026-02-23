BIST 13.934
DOLAR 43,84
EURO 51,89
ALTIN 7.267,54
MEDYA

Hadi Özışık’tan Özlem Gürses ve Celal Karatüre yorumu: Sınır aşıldı!

Gazeteci Hadi Özışık, son videosunda Özlem Gürses ve Celal Karatüre’nin gündeme dair yorumlarını eleştirdi. Medyada yapılan değerlendirmelerin kamuoyunu yanlış yönlendirmemesi gerektiğini vurgulayan Özışık, gazetecilikte sorumluluk ve gerçeklik çağrısı yaptı.

Gazeteci Hadi Özışık, son yayınladığı videoda gazeteciler Özlem Gürses ve Celal Karatüre’nin yorumlarını sert sözlerle eleştirdi. Özışık, kamuoyuna sunulan bazı değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını savunarak medya yorumlarının sorumlulukla yapılması gerektiğini vurguladı.

Videoda Özışık; Gürses ve Karatüre’nin gündeme dair açıklamalarını tek tek değerlendirirken, bazı yorumların kamuoyunda yanlış algı oluşturduğunu söyledi. Tartışmanın kişisel polemik yerine somut bilgiler üzerinden yürütülmesi gerektiğini belirten Özışık, “Gazetecilik yorum yapmaktır ama gerçekleri çarpıtmak değildir” ifadelerini kullandı.

Özışık ayrıca medya dilinin sertleştiğini ve toplumda kutuplaşmayı artıran söylemlerden uzak durulması gerektiğini dile getirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bağcılar'da bıçaklı kavga sonrası aileye tehdit: 3 kişi tutuklandı
Bağcılar'da bıçaklı kavga sonrası aileye tehdit: 3 kişi tutuklandı
28 ilde siber suç operasyonu: 181 kişi tutuklandı
28 ilde siber suç operasyonu: 181 kişi tutuklandı
Hadise'nin insani yardım videosuna dev tepki! Türkiye'yi o ülkeler ile bir mi tuttu?
Hadise'nin insani yardım videosuna dev tepki! Türkiye'yi o ülkeler ile bir mi tuttu?
Medipol Sağlık Grubu uzmanı uyardı! Troid sorunları başka hastalıkların habercisi olabilir...
Medipol Sağlık Grubu uzmanı uyardı! Troid sorunları başka hastalıkların habercisi olabilir...
Bakan Tekin’den Özgür Özel’e sert sözler
Bakan Tekin’den Özgür Özel’e sert sözler
Horlamanın altında yatan gizli tehlike kalbinizi ve beyninizi vuruyor
Horlamanın altında yatan gizli tehlike kalbinizi ve beyninizi vuruyor
Genç kadın otobüste tehditler yağdırdı! "Savcıyım, polis benim emrimde"
Genç kadın otobüste tehditler yağdırdı! "Savcıyım, polis benim emrimde"
Özlem Gürses, Celal Karatüre'yi hedef aldı! Yaptığı benzetme tepki topladı
Özlem Gürses, Celal Karatüre'yi hedef aldı! Yaptığı benzetme tepki topladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul'da kayıp başvurusu yapılan kişinin öldürüldüğü anlaşıldı
İstanbul'da kayıp başvurusu yapılan kişinin öldürüldüğü anlaşıldı
Özgür Özel 'Uğur getireceğim' dedi, Fenerbahçe fark yedi! CHP lideri topa tutuldu
Özgür Özel 'Uğur getireceğim' dedi, Fenerbahçe fark yedi! CHP lideri topa tutuldu
Hadi Özışık sordu, Cübbeli Ahmet Hoca çarpıcı cevaplar verdi: Gençler neden dinden uzaklaşıyor?
Hadi Özışık sordu, Cübbeli Ahmet Hoca çarpıcı cevaplar verdi: Gençler neden dinden uzaklaşıyor?