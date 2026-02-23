Hadi Özışık’tan Özlem Gürses ve Celal Karatüre yorumu: Sınır aşıldı!

Gazeteci Hadi Özışık, son videosunda Özlem Gürses ve Celal Karatüre’nin gündeme dair yorumlarını eleştirdi. Medyada yapılan değerlendirmelerin kamuoyunu yanlış yönlendirmemesi gerektiğini vurgulayan Özışık, gazetecilikte sorumluluk ve gerçeklik çağrısı yaptı.

Gazeteci Hadi Özışık, son yayınladığı videoda gazeteciler Özlem Gürses ve Celal Karatüre’nin yorumlarını sert sözlerle eleştirdi. Özışık, kamuoyuna sunulan bazı değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını savunarak medya yorumlarının sorumlulukla yapılması gerektiğini vurguladı.

Videoda Özışık; Gürses ve Karatüre’nin gündeme dair açıklamalarını tek tek değerlendirirken, bazı yorumların kamuoyunda yanlış algı oluşturduğunu söyledi. Tartışmanın kişisel polemik yerine somut bilgiler üzerinden yürütülmesi gerektiğini belirten Özışık, “Gazetecilik yorum yapmaktır ama gerçekleri çarpıtmak değildir” ifadelerini kullandı.

Özışık ayrıca medya dilinin sertleştiğini ve toplumda kutuplaşmayı artıran söylemlerden uzak durulması gerektiğini dile getirdi.