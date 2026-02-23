BIST 13.934
Tartışma sonrası aracın kaputunda metrelerce sürüklendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

ANKARA'da sürücü kursu öğretmeni ile bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Sürücü kursu aracının kaputuna tutunarak hareket etmesini engellemek isteyen kişi metrelerde o şekilde gitti. O anlar seyir halindeki vatandaş tarafından kaydedildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde sürücü kursu öğretmeni C.Ö. ile 06 EZR 658 plakalı otomobilin sürücüsü İ.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ç. sürücü kursu aracının kaputuna tutunarak hareket etmesini engellemek istedi. C.Ö. ise otomobili sürmeye devam etti. Otomobilin hareket halinde olduğu anlar, bir başka otomobille seyir halindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul Yolu Polis Kontrol Noktası'nda durdurulan C.Ö. gözaltına alındı.

