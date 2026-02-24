BIST 14.062
DOLAR 43,83
EURO 51,72
ALTIN 7.367,43
MEDYA

Mesut Özarslan’dan şok çıkış: Allah Mansur Bey’i CHP’den kurtarsın

CHP’den istifa eden ve AK Parti’ye geçeceği iddiasıyla gündeme gelen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den ayrıldıktan sonra “üstünden büyük bir yük kalktığını” belirterek, “Allah Mansur Bey’i CHP’den kurtarsın” ifadelerini kullandı.

CHP’den istifa eden ve AK Parti'ye geçeceği iddiasıyla gündem olan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Gazeteci Sinan Burhan'a açıklamalarda bulundu.  

"ALLAH MANSUR BEY'İ CHP'DEN KURTARSIN"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın tv100 yorumcusu Sinan Burhan’a aktardığı açıklamaları şöyle oldu:

"Ben CHP’den istifa ettim, üstümden 100 ton yük kalktı. Allah kurtardı beni. Allah Mansur Bey’i CHP’den kurtarsın! CHP’den kurtulursa Mansur Bey rahatlar. Keçiören halkı bana dua ediyor istifa ettiğim için. Keçiörenli hizmetlerimizden memnun, Ramazan ayını dolu dolu geçiriyoruz, Keçiören’de hizmet ediyoruz.

