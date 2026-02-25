BIST 13.884
DOLAR 43,87
EURO 51,69
ALTIN 7.278,49
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'in Ramazan genelgesi için, "Doğrudur, yerindedir, hukukidir" dedi. Erdoğan, genelge sonrası 168 kişinin imzaladığı "laiklik" bildirisine de sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bunların derdi laiklik değil. Hiçbir zaman da laiklik olmadı. Bunların derdi bu milletin ta kendisiyledir. Laiklik kavramının arkasına saklamaktan vazgeçin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazanın nedenlerinin tespitine yönelik gerekli inceleme ve soruşturmaların başlatıldığını açıkladı.

MEB'in 81 ile gönderdiği Ramazan genelgesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullardaki Ramazan etkinlikleri doğrudur, yerindedir,hukukidir. Bu etkinlikler anayasal dayanağı olan etkinliklerdir. Ramazanın manevi iklimine uygun olmasının yanı sıra milletimizin hissiyatına tercüman olan hizmettir." dedi. 

Erdoğan, genelge sonrası yayımlanan ve 168 kişi tarafından imzalanan "laiklik" bildirisine de sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bir takım yobaz çıktı o bayat "Laiklik elden gidiyor" şarkısını söyleyen zehir saçan baştan aşağı millete nefret kusan o malum bildirilerini yayınladı. Bunlar batıda çocuklara yönelik her gün bir yenisi patlak veren skandallardan asla rahatsız olmazlar. Ama ne zaman ki Ramazan kapsamında bu toprakların milli ve manevi değerleri anlatılacak olsa işte bundan hemen rahatsız olurlar. Bunların derdi laiklik değil. Hiçbir zaman da laiklik olmadı. Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla... Bunların derdi bu milletin ta kendisiyledir." şeklinde konuştu.

