'Kabede Hacılar' ilahisi herkesin dilinde! Erdoğan: Hasretini çektiğimiz bir iklim

'Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah' ilahisiyle geniş kitlelere ulaşan Celal Karatüre, Türkiye'nin gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda son dönemlerde dilden dile dolaşan ilahi için dikkat çeken sözler sarf etti.

Celal Karatüre ile Abdurrahman Önül’ün seslendirdiği “Kâbe’de Hacılar Hu der Allah” düeti kısa sürede milyonlara ulaştı.

AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan gündem olan 'Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah' ilahisi ile ilgili olarak, "Bu ilahiyi 7'den 70'e insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden, ülkemizi güzel ilahilerle tek ses tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime tebriklerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tüm Türkiye'nin aynı ritimde buluşması, aynı sözleri aynı sesleri terennüm etmesi özlediğimiz, arzuladığımız, hasretini çektiğimiz iklimdi." ifadelerini kullandı.