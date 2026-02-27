BIST 13.718
GÜNCEL

Türkiye Basın Federasyonu’ndan Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ziyaret

Türkiye Basın Federasyonu Yönetim Kurulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, Türkiye’de yargı alanında yapılması planlanan reformlar ve sosyal medya düzenlemeleri ele alındı.

Ziyaret sırasında konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerinin daha hızlı ve adil bir şekilde işlemesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda yeni reform çalışmalarının sürdüğünü belirten Gürlek, sosyal medya alanında da düzenlemeler yapılacağını ifade etti.

Sinan Burhan ise kendilerini kabul ettiği için Bakan Gürlek’e teşekkür ederek, basın ile kamu kurumları arasındaki iletişimin önemine dikkat çekti.

Ziyaretin, basın ve yargı arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

