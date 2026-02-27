BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
YEREL

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen iki metrobüsten biri, İBB Sosyal Tesisleri Durağı'na yakın bölgede önündeki metrobüse arkadan çarptı.
Kaza sonucu metrobüslerde bulunan 5 kişi hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı yolcuları ambulansa alarak sağlık kontrollerini yaptı.
Kaza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşanırken, her iki istikamette metrobüs kuyruğu oluştu.

Hasar gören metrobüslerin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
6 Yıllık karanlık kornea nakliyle aydınlandı! Bir organ yeni bir hayat
6 Yıllık karanlık kornea nakliyle aydınlandı! Bir organ yeni bir hayat
Bahçeli’nin umut hakkı çıkışının perde arkası! Feti Yıldız: 2 gün önce...
Bahçeli’nin umut hakkı çıkışının perde arkası! Feti Yıldız: 2 gün önce...
Cübbeli Ahmet Hoca'dan okuldaki selefi andına tepki
Cübbeli Ahmet Hoca'dan okuldaki selefi andına tepki
Amasya'da kaza yapan otomobil nehre böyle düştü
Amasya'da kaza yapan otomobil nehre böyle düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray'ı kutladı
Ramazan ışıkları, bir ilahi ve bin tartışma! Bir yanda Celal Karatüre diğer yanda Özlem Gürses, Yılmaz Özdil ve diğerleri...
Ramazan ışıkları, bir ilahi ve bin tartışma! Bir yanda Celal Karatüre diğer yanda Özlem Gürses, Yılmaz Özdil ve diğerleri...
"Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisini okudu! Barış Yarkadaş'ın o anları çok konuşuldu
"Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisini okudu! Barış Yarkadaş'ın o anları çok konuşuldu
AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel doğum günü klibi
AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel doğum günü klibi
Balıkesir’de F-16 kazasında şehit olan pilot için cenaze töreni düzenlendi
Balıkesir’de F-16 kazasında şehit olan pilot için cenaze töreni düzenlendi
'Kabede Hacılar' ilahisi herkesin dilinde! Erdoğan: Hasretini çektiğimiz bir iklim
'Kabede Hacılar' ilahisi herkesin dilinde! Erdoğan: Hasretini çektiğimiz bir iklim
Mersin'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Mersin'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar