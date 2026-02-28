İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu! Ciddi hasar oluştu

İran'ın misilleme olarak düzenlediği füze saldırısında İsrail'in Holon kentindeki otobüs terminali vuruldu, çıkan büyük yangın bölgede ciddi hasara yol açtı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak başlattığı füze saldırısında, İsrail'in Holon kentindeki bir otobüs terminali isabet aldı. Tel Aviv'e bitişik bölgede bulunan terminalde büyük çaplı yangın çıktı.

GÖKYÜZÜ SİMSİYAH OLDU

Füzenin düşmesinin ardından terminali alevler sardı. Bölgeden yükselen yoğun duman gökyüzünü kaplarken, çevrede patlamalar meydana geldiği bildirildi. Füze saldırıları sırasında farklı noktalarda da yangınlar çıktığı aktarıldı.

FÜZELERİN İSRAİL'E ULAŞMASI SAATLER ALIYOR

İran'ın başlattığı İHA saldırısının ve diğer mühimmatlarla gerçekleştirebileceği saldırıların kaç saatte İsrail'e vardığına dair soru da yanıt buldu.

İşte o mühimmatlar ve İsrail'e tahmini varış süreleri:

Balistik füze: 12 dakika

Kamikaze İHA: 9 saat

Seyir füzesi: 2 saat